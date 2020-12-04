 

Ученые рассказали о гигантском цунами, которое превратило Англию в остров

04.12.2020, 15:54, Новости дня

В далеком прошлом Британские острова были соединены с континентом перешейком. Никакого пролива между нами не было, утверждают ученые.

Однако в дело вмешалась стихия. Перешеек смыло гигантским цунами, из-за чего древняя земля Доггерленд превратилась в остров. Произошло это примерно 8 тысяч лет назад.

Материалы с доказательной базой об этом событии опубликованы в немецком издании Die Welt. Кстати, исследователи отмечают, что версия о цунами вполне соответствует еще одной легенде – об исчезнувшей Атлантиде. Скорее всего, волна образовалась в результате оползня и прорыва водной массы из тающих ледников. Тогда же от Норвегии отделилось около 450 квадратных километров суши. По имеющимся данным, высота волн достигала 20 метров.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Fox News – назвали расистом и избили — жителю Портленда досталось от протестующих за попытку помочь женщине-трансгендеру

30.07 / США назвали срок полного вывода войск из Афганистана

29.06 / Поправки к Конституции за четыре дня поддержали 76% опрошенных ВЦИОМ

15.07 / На Украине выступили против возвращения обучения в школах на русском языке

21.11 / Зеленский объявил конкурс для украинцев до 30 лет. Приз – личная встреча с ним

14.07 / Бывший американский посол встретится с Мадуро

07.08 / Замглавы МВД Павличенко: Количество обращений по поводу домашнего насилия в Украине выросло с 68 тыс. за первое полугодие прошлого года до 101 тыс. в этом году

26.10 / Филатов и Краснов проходят во второй тур выборов мэра в Днепре – экзит-полл студии Шустера

05.09 / VOAэкспресс 5 сентября 2020

30.07 / Экспертиза выявила в высказывании Навального призыв к насильственному свержению власти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска