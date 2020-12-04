Ученые рассказали о гигантском цунами, которое превратило Англию в остров

04.12.2020, 15:54, Новости дня

В далеком прошлом Британские острова были соединены с континентом перешейком. Никакого пролива между нами не было, утверждают ученые.

Однако в дело вмешалась стихия. Перешеек смыло гигантским цунами, из-за чего древняя земля Доггерленд превратилась в остров. Произошло это примерно 8 тысяч лет назад.

Материалы с доказательной базой об этом событии опубликованы в немецком издании Die Welt. Кстати, исследователи отмечают, что версия о цунами вполне соответствует еще одной легенде – об исчезнувшей Атлантиде. Скорее всего, волна образовалась в результате оползня и прорыва водной массы из тающих ледников. Тогда же от Норвегии отделилось около 450 квадратных километров суши. По имеющимся данным, высота волн достигала 20 метров.