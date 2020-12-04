Австралийские ученые проверили, как мы слышим окружающие звуки во время сна

04.12.2020, 15:54, Новости дня

Мозг человека не прекращает активно работать даже во время сна, утверждают австралийские ученые, которые провели исследования при помощи электроэнцефалограммы.

В эксперименте принимали участие 18 добровольцев. В результате было установлено, что окружающие шумы все они хорошо слышали во время так фазы так называемого быстрого сна. Однако никто из них не помнил, что происходило вокруг.

Очевидно, мозг человека запрограммирован очень хорошо, говорят ученые. Он делает все, чтобы не помешать отдыху, который очень необходим организму. Напомним, что быстрый сон является самой важной частью ночного отдыха. Исходя из полученных результатов, ученые все же советуют спать в тишине.