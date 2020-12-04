 

Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети

04.12.2020, 15:44, Новости дня

Критика введенных в РФ ограничений на распространение информации в интернете – это «буря в стакане воды», сообщил президент Владимир Путин.

«Сколько было у нас шума и «буря в стакане воды» по поводу того, что у нас какие-то ограничения на распространение данных в интернете вводятся. Ну ничего же не случилось», – цитирует РИА «Новости» Путин. 

Глава государства напомнил, что эти решения были выверены и касаются запретов на призывы к суициду, распространение детской порнографии и пропаганду терроризма.

Путин заверил, что власти страны постараются «так же аккуратно действовать и в сфере искусственного интеллекта, в сфере распространения больших данных».

Ранее Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Также он призвал действовать на опережение, развивая цифровизацию.



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