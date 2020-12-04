Умер экс-губернатор Курской области Александр Михайлов

04.12.2020, 15:44, Новости дня

Бывший губернатор Курской области и сенатор Совета Федерации от региона Александр Михайлов скончался в пятницу в возрасте 69 лет, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

«Александр Михайлов скончался сегодня», – передает сообщение администрации ТАСС.

Политик провел в пятницу прием граждан в курском отделении партии «Единая Россия», после чего почувствовал себя плохо и уехал в больницу, пишет «46ТВ».

Михайлов был губернатором Курской области с 2000 по 2018 годы. В 2018-м был стал членом Совета Федерации. Входил в комитет Совфеда по обороне и безопасности.