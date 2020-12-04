Мнение: «Я ТЕГА ЕГА МОДО ГАДО»: Соловьева «Норма»

04.12.2020, 15:40, Разное

Интересно, норма ли это по нормаметру Елены Малышевой?

За что можно любить концептуально-прорывную литературу? Конечно же, за разрыв привычного шаблона, к которому многие привыкли, а ещё за то, что двигают её такие же чиканутые, как и сами авторы данных произведений.

Взять, к примеру, «Норму» Владимира Сорокина – первый и очень успешный в узких кругах роман автора, написанный им во времена СССР, распространявшийся в самиздате (далее поймете почему).

Сюжет прост, как разум советского предателя, про которого, кстати, и ведётся речь: сотрудник КГБ, проводя обыск у Бориса Гусева, которым и интерпретировал себя Сорокин, находит у него «Архипелаг ГУЛАГ» и ещё одну «запрещёнку» под названием «Норма». Рукопись эта про то, что все живущие в Советском Союзе поедают дневную «норму» фекалий, что воспринимается всеми как «неизбежный и обязательный долг». Классическое произведение «элитарного культурного подполья» СССР, чья свобода мысли за гранью понимания обычного человека.

Отличительной чертой таких последователей подобного жанра является желание донести до всего мира прелесть подобной прозы, которая идёт наперекор общепринятым нормам и принципам морали, развивая кругозор и воспитывая в человеке желание «бороться с системой»! А как лучше всего донести идею до людей, далёких от этого? Использовать звезду!

Нельзя не согласиться, что Владимир Соловьев никак лучше подойдет для рупора либеральной пропаганды: многотысячные политические стримы с провокациями как нельзя лучше, по мнению некоего Никиты Ступина, подходят для зачитывания отрывка из «Нормы». Об этом он написал в своей петиции, где просит Соловьева зачитать пятую часть произведения Сорокина, что называется, прилюдно.

Звучит эта пятая часть так:

«Я тега ега модо гадо. Я тега ега могол гадо дано. Я тега могод нога ега модо. я тега модо воро нора мого. я нода поро нега гено раты…», «Тага модо вата модо. Тега мого мара пата», и, пожалуй, самая известная: «рапвмпсиапаааааарпимрипритнрм­н­р­е­о­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­р­и­п­и­р­к­и­р­и­а­а­а­т­п­и м­т­п­и­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­у­к­п­в­к­п­у­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­к­у­п­в­к­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­н­в­р­к­е­п­в­е­п­у а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­а­у­в­у­к­у­в­у­а­а­а­а­а­».

Если что, орфография и пунктуация сохранены, но что может понять в этом без преувеличения гениальном кусочке простой Иван из Челябинска, не одаренный тонкой душевной организацией, коя присуща либеральной прослойке нашей страны?

Или вот в этом:

В целом, “Норма” – вполне себе НОРМАЛЬНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ!





Вот и Любовь Соболь поддержала петицию в своём Телеграм-канале, сделав репост из Твиттера, прикрепив к нему ссылку на петицию.

Вообще, в этой истории прекрасно всё: и Владимир Сорокин со своей «Нормой», и петиция, и Соболь, которая вместо борьбы за права и свободы россиян, как она сама об этом любит говорить, постит откровенную дичь, поддерживая как полоумие автора петиции, так и само произведение, не стоящее ничего. Сорокин, кстати, тот ещё писака своими диссидентскими руками, а «Норма» – это один из нескольких особо безумных выплесков чернил на бумагу за всю его карьеру.

К сожалению, вся прорывная деятельность всей этой прослойке нашего общества так или иначе связана с фекалиями, пусть даже и концептуальными.