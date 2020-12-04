 

Россияне могут лишиться части зарплаты и новогодних премий

04.12.2020, 15:20, Разное

Минувшая “черная пятница” которая обычно хорошо подтягивает доходы предпринимателей под конец года, в этот раз оказалась провальной. В связи с эпидемией коронавируса многие потребители отказались от похода по магазинам. Также низкая продаваемость товаров в “черную пятницу” связана с падением доходов россиян. В связи с таким положением дел предприниматели могут отказаться от дополнительных выплат к Новому году или урезать новогодние премии своим сотрудникам.

Экономист Константин Юрченко прогнозирует и дальнейшее падение доходов бизнеса. В период пандемии многие предприниматели, скорее всего, просто обанкротятся. Те, кто удержатся на плаву, все равно понесут финансовые потери.

“В каких-то компаниях в этом году вообще откажутся от дополнительных выплат, либо верхушка втихую себе выплатит, а остальным скажет “извините”, – приводит URA.RU слова Юрченко.

Более того, помимо дополнительных выплат к Новому году некоторые сотрудники могут лишиться и части зарплаты. По словам аналитика, предприниматели из-за падения доходов бизнеса начнут экономить за счет сокращения заработанной платы. Оклад при этом по закону должен остаться прежним. В 2021-м году ситуация не улучшится. В связи с этим многие предприниматели начнут формировать финансовые резервы.

Ранее “Дни.ру” писали, что в России некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты к Новому году. Речь идет о тех, кто работал 30 лет и больше. Надбавка будет единовременной и не достигнет больше семи тысяч рублей.



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