 

Доллар опустился ниже 74 рублей впервые с начала осени

04.12.2020, 15:20, Разное

Согласно данным о торгах на Московской бирже, курс доллара опустился ниже отметки в 74 рубля за единицу. В последний раз американская валюта дешевела так сильно лишь 2 сентября.

В пятницу днем доллар упал до 73,98 рубля, потеряв в цене 48 копеек. Курс евро же не претерпел столь существенных изменений и составил 90,05 рубля за единицу. Стоимость нефти “эталонной” марки Brent, в свою очередь, продолжает расти и торгуется по цене выше 49 долларов за баррель, сообщает RT.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11 / Мнение: Погоды стоят предсказанные ©

31.07 / Мнение: Фигура в поле, СЗ и ОЗ

22.09 / Диетолог назвала полезные ягоды против вирусов осенью

21.08 / Huawei намерена выпустить смартфон не на базе Android до конца года

15.08 / Rai Al Youm: грязная медийная кампания против российской вакцины от коронавируса

25.07 / Специалисты CDC назвали последствия COVID-19 для молодых людей

11.10 / Артралгия: разбираем суставные проблемы по косточкам

04.09 / Москве – 873: каких успехов российская столица достигла за последние годы

11.10 / Мнение: Приказ коменданта Бишкека.

19.11 / Прохор Шаляпин назвал «швалью» популярных российских артистов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска