Названы незаметные симптомы коронавируса

04.12.2020, 15:18, Разное

Врач Владимир Болибок назвал незаметные симптомы, характерные для коронавируса. Зачастую инфицированные не обращают на них внимания.

При заражении коронавирусом может появляться сухость во рту, боль в горле, першение, воспаление лимфоузлов, наблюдаться легкое покашливание. Обычно данные симптомы характерны для начальной стадии COVID-19. Эти признаки появляются, поскольку вирус оседает в области слизистой носа и рта.

Если анализировать симптомы госпитализированных пациентов с пневмонией, то они совершенно другие. Сейчас, когда расширена ПЦР-диагностика, врачи стали обращать внимание на то, что некоторые люди переболели COVID-19 бессимптомно. На самом же деле характерные признаки коронавируса были, просто к ним никто не присмотрелся.

Недавно медики выяснили, что при наличии инфекции у пациента могут наблюдаться нарушения в работе ЖКТ. К тому же не исключены реакции на коже.