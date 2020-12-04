 

В декабре компания Apple расскажет об очередных новинках 2020 года

04.12.2020, 15:18, Разное

Информация о новшествах от американской компании Apple будет обнародована в ближайшее время в декабре. 8 числа запланировано мероприятие, на котором расскажут обо всех изменениях, а также новинках 2020 года.
Информацию о грядущих планах корпорация уже разослала во все сервисные центры. Сотрудников обслуживания в рамках программы AppleCare уведомили о необходимости подготовить все базы к новым товарам. Соответственно их штату надлежит составить описания продуктов и ценники на новые девайсы.

Стоит отметить, что в предыдущие случаи подобных рассылок Apple готовилась к анонсам следующих поколений устройств. При объявлении даты представления двенадцатой генерации iPhone корпорация также уведомляла сеть своих сервисных центров, а в день премьеры новинок направила в фирменные представительства все подробности о них.

Предположительно, американский техногигант намерен показать ряд обновленных гаджетов. Об этом можно сделать вывод исходя из даты публикации пресс-релизов. Весной и осенью текущего года по такой же схеме была проведена работа с выпуском новых версий MacBook Pro. Как пишет «Ньюинформ», среди новых продуктов Apple можно ожидать метки AirTag, наушники AirPod Studios или очередная модификация 16-дюймового MacBook Pro.



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