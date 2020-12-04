 

Анна Хилькевич испытывает угрызения совести из-за отдыха в ОАЭ без дочери Марии

04.12.2020, 15:18, Разное

Анна Хилькевич в своем личном микроблоге в Instagram опубликовала несколько снимков со старшей дочерью Арианной. Актриса поделилась, ее мучают угрызения совести из-за отдыха в ОАЭ без младшей наследницы Марии.
Анна Хилькевич отметила, они только раз отправлялись на отдых без младшей дочери в прошлом году, когда она была совсем маленькой и тогда актриса не переживала так, как сейчас. В то же время она успокаивает себя, поскольку малышка прекрасно проводит время с отцом Артуром Волковым. Кроме того, на отдыхе артистка расширяет свои знания по психологии, особенно интересуется развитием позитивного детского мышления. По словам Хилькевич, человеческий разум похож на сад, полон цветов и сорняков. Цветы – это позитивные мысли, а сорняки – негативные. И тех и иных существует большое количество, однако если сорняков оказывается слишком много, они глушат цветы, делая сад грустным и некрасивым. Поэтому людям необходимо быть «садовниками», убирающими в своем мысленном саду негативные мысли. Ежедневная работа поможет обрести счастье и уверенность в своих силах.



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