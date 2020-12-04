 

Волянский: Значимую часть первой волны COVID-19 уже миновали семь регионов Украины. В остальных областях все еще впереди

04.12.2020, 15:06, Новости дня

COVID-19. Украина. 235 летальных исходов за прошедшие сутки.

Пока в ноябре – декабре сохраняется средний уровень 170 летальных исходов в сутки и загруженность 58,6 тыс. ковидных коек менее 50%, можно считать ситуацию вполне управляемой, а разговоры об обязательности локдауна – преждевременными.

При этом сегодняшнее положение у нас однозначно лучше, чем в соседней Польше, где в течение ноября – декабря в среднем 400 смертей фиксируется ежедневно. В разрезе регионов нужно отметить резкий рост количества летальных исходов в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Львовской областях. В Киеве стабильно 25+, в Харьковской области в течение последних недель снижение количества летальных исходов. Загруженность коек свыше 60% в трех областях (Николаевская, Полтавская, Черниговская).

Фото: Андрій Волянський / Facebook

Показатель “количество смертей/миллион жителей” в Украине – 273. Первая волна, на мой взгляд, может пойти на спад после достижения 1000. Но разброс по регионам большой. По-прежнему лидирует Черновицкая область (737), Львовская область превысила отметку 500, а в Киеве и еще четырех областях более 400. Можно сказать, что эти семь регионов какую-то значимую часть первой волны уже миновали. В остальных областях все еще впереди.

Для сравнения: Бельгия – 1467, Испания – 985, Италия – 961, Великобритания – 884, США – 852, Франция – 829, Чехия – 806, Армения – 760, Румыния – 619, Молдова – 586, Польша – 498, Грузия – 348, Россия – 285, Словакия – 170, Турция – 169, Беларусь – 125.

Источник: Андрій Волянський / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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