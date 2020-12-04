 

Блогер Покрещук, увеличившая себе скулы, перед камерой сделала инъекцию в губы. Видео

04.12.2020, 15:06, Новости дня

Instagram-блогер, участница четвертого сезона проекта “Від пацанки до панянки” на “Новом канале” Анастасия Покрещук 3 декабря разместила на своей странице видео, на котором запечатлен процесс введения в губы препарата для увеличения губ.

Она не указала название филлера, сообщив, что в самом препарате содержится обезболивающее.

“В этой технике людям очень сложно себе уколоть. Это будет больно, серьезно”, – предупредила она.

Вся процедура заняла около 30 минут.

“Сейчас пошел отек”, – резюмировала Покрещук в финале, заявив, что не будет завершать процедуру.

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу “Від пацанки до панянки” на “Новом канале”. 

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал таблоид Daily Star.

По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн, а сама процедура заняла около года.

До того как изменить черты лица, блогер выглядела вот так. 

Сейчас ее страницу подписано более 235 тыс. фолловеров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / В мире: В Нагорном Карабахе начинается новая война

16.08 / В Минске рассказали об «основательных консультациях» Лукашенко с Путиным по ситуации в Белоруссии

30.06 / Рада начала рассматривать законопроект об игорном бизнесе во втором чтении. За три с половиной часа прошла более 120 поправок – ни одной не приняла

22.07 / Луцкий террорист несколько минут ждал, пока его арестуют

29.09 / Мотодельтаплан совершил жесткую посадку под Самарой

04.08 / “Скоро подъедет БТР из Луцка”. В соцсетях обсуждают захват банка в Киеве

18.08 / Королевский двор Испании подтвердил местонахождение Хуана Карлоса I

03.07 / Ясько: В Верховной Раде одобрили документ о приоритетах межпарламентского сотрудничества на 2020 год

06.12 / Молдавия задержала на границе с Украиной машину своего посольства в России

20.08 / «Ни свободные, ни честные» — в ЕС не признали выборы в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска