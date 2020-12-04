Президент Туркменистана лично поучаствовал в сжигании наркотиков

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04.12.2020, 15:06, Новости дня

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично принял участие в сжигании наркотиков, изъятых из незаконного оборота. Об этом 2 декабря сообщило государственное агентство “Туркменистан сегодня”.

Мероприятие было приурочено открытию в пустыне Каракумы в 100 километрах от Ашхабада нового комплекса МВД по уничтожению наркотиков и других психотропных средств.

Президент первым бросил в печь мешки с наркотиками. Всего утилизировали почти 123 кг веществ.

Портал Turkmenistan.ru отмечает, что примеру Бердымухамедова последовали присутствовавшие руководители военных и правоохранительных ведомств – они тоже приняли участие в сожжении наркотиков.

“Наркотики оказывают негативное влияние и пагубное воздействие на здоровье человека, генофонд человечества, в том числе туркменской нации. В этой связи мы и впредь должны вести бескомпромиссную борьбу с этим злом”, – заявил президент Туркменистана.

Здесь же Бердымухамедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности, пишет портал.

“Радио Свобода” сделала сюжет о мероприятии с участием Бердымухамедова.

Бердымухамедов занимает должность президента Туркменистана с 2007 года. В 2016-м Меджлис страны принял новую конституцию, которая отменяет возрастное ограничение в 70 лет для избрания президентом и увеличивает срок полномочий главы государства до семи лет. Сейчас Бердымухамедову 63 года.



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