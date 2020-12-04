«Спасибо, что не кастрюля» – главную новогоднюю ёлку на Украине украсили шляпой вместо звезды

04.12.2020, 15:02, Новости дня

Верхушку главной новогодней ёлки Украины в Киеве вместо традиционной звезды украсили шляпой. Как пишет «СТРАНА», данное ноу-хау уже начали обсуждать в соцсетях. Пользователи благодарят власти за то, что на ёлке будет шляпа, а не кастрюля, а также отмечают, что украшение напоминает то ли растянутое резиновое изделие многоразового использования, то ли распределяющую шляпу из Хогвартса.



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В Киеве главная новогодняя ёлка традиционно находится на Софийской площади. Уже начат её монтаж, а огни торжественно зажгут 19 декабря — в День Святого Николая. Однако, как пишет «СТРАНА», детали декора стали известны только сейчас. Например, звезду, которая в последние годы венчала верхушку ёлки, заменили шляпой, сделанной из лозы и гирлянд. Новое украшение уже начали обсуждать в соцсетях.

«Это ещё скажите спасибо, что на главной ёлке страны будет шляпа, а не кастрюля», — написал журналист Макс Назаров.

«В Киеве продолжают монтаж главной новогодней ёлки страны. В этом году она впервые будет искусственной, а вместо традиционной звезды на верхушке будет красоваться огромная декоративная шляпа. Вот максимально согласен. Шляпа — это символ всего. Символ года, символ страны, символ всего, что происходит. Просто шляпа», — написал блогер Денис Гороховский.

«Мне одной это напоминает растянутое резиновое изделие многоразового использования?» — прокомментировала журналистка Елена Скидан.

«В Киеве декоммунизировали главную новогоднюю ёлку — теперь на её верхушке не будет звезды, которую заменили на шляпу. А вот как выглядит главная ёлка Испании, на центральной мадридской площади Пуэрта-дель-Соль. Паблики постсоветских мигрантов уже бьются в истерике — красные наступают!» — написал журналист Андрей Манчук.

Как отмечает издание, также многим пользователям верхушка напомнила ведьминскую шляпу.

«В Киеве вместо Вифлеемской звезды на ёлку водрузили хогвартскую Сортировочную шляпу.

— Только не Слизерин… Только не Слизерин…

— Ты уверен? Точно? Ну что ж… Гр… Бобруйское тракторное училище!!!

Непонятно только, почему не кастрюлю?! Было бы гораздо аутентичнее», — написала адвокат Татьяна Монтян.

Как пишет «СТРАНА», шляпа на верхушке главной ёлки — это украинское ноу-хау, правда, не совсем понятно, что оно обозначает. В других странах чаще всего используют те или иные вариации звёзд — как символ Вифлеемской звезды, которая засияла при рождении Христа. Ёлки берут своё начало из рождественской традиции, поэтому звезда здесь — обязательный атрибут, но, видимо, не для Украины, где звезду, очевидно, увязали с советской символикой.