У американской пары родилась девочка, эмбрион которой пробыл в заморозке рекордные 27 лет

04.12.2020, 15:02, Новости дня

В США у семейной пары родилась девочка, эмбрион которой рекордные 27 лет находился в заморозке, передаёт NBC. При этом, как отмечается в материале, предыдущий рекорд принадлежал её старшей сестре, которая появилась на свет из 24-летнего эмбриона от того же самого донора.

Для Тины и Бена Гибсонов новорожденная Молли — это чудо.

ТИНА ГИБСОН, мать Эммы и Молли: Если бы кто-нибудь пять лет назад заявил мне, что у меня будут две красивые девочки, рождённые мной, то я бы сказала: «Вы сошли с ума».

В октябре Молли установила рекорд как человек, родившийся из эмбриона, который дольше остальных пробыл в заморозке, — конкретно, 27 лет.

Ещё более удивительно то, что предыдущий рекорд был ранее установлен её старшей сестрой Эммой, которая родилась в 2017 году из 24-летнего эмбриона от того же самого донора.

ДЖЕФФРИ КИНАН, президент Национального центра донорства эмбрионов: Даже методы заморозки, которые не были такими же хорошими, как сейчас, могут быть очень, очень успешными.

После упорных попыток восстановить репродуктивную функцию Гибсоны обратились за помощью в Национальный центр донорства эмбрионов. Это клиника в Ноксвилле, где в лабораторных условиях хранятся замороженные эмбрионы, родители которых решили их не использовать.

КЕЙТИ БЕК, корреспондент NBC: Вы думаете, что этот показатель и дальше будет расти?

ДЖЕФФРИ КИНАН: Да, я так думаю. Этот рекорд будет побит.

На фоне того, как в настоящее время каждая восьмая пара безуспешно пытается забеременеть, у Гибсонов есть для них послание.

ТИНА ГИБСОН: Возможность существует. Эти двое детей тому пример.

Как отмечают Гибсоны, на становление их семьи ушло много времени, но дело того стоило. Кэйти Бек, NBC News.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.