 

Наличие Xbox Series X и PlayStation 5 в российских магазинах отслеживает специальный сервис

04.12.2020, 15:00, Новости дня

В борьбу с острым дефицитом новых консолей Xbox Series X и PlayStation 5 включились разработчики ИТ-технологий. В РФ создан специальный сервис, который отслеживает наличие этих моделей игровых приставок на прилавках отечественных магазинах.

Если вы желаете приобрести одну из новинок, больше не нужно лихорадочно просматривать сайты и звонить по телефону. Наличие или отсутствие устройств Sony и Microsoft в разных магазинах модно проверить на единой платформе.

Данный ресурс находится по адресу ps5status.ru. Кроме того, рекомендуют посетить страницу xboxstatus.ru, в которой также отображена информация о поступлениях в продажу новых игровых приставок. Сервис отслеживает целый ряд работающих в РФ розничных сетей.



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