 

На Алтае создан беспилотный колесный трактор

04.12.2020, 15:00, Новости дня

Свою новую разработку представили в Алтайском техническом госуниверситете. Ее авторами являются студенты, которые трудились над проектом вместе со своими преподавателями.

Речь идет о системе беспилотного ала автономного управления колесным трактором, которая испытана на отечественном МТЗ-1221.

Тракторист пока еще нужен в кабине, чтобы контролировать процесс и переключать передачи. Но рулевое управление полностью отдано автоматике, которая работает в связке со спутниковыми системами GPS и ГЛОНАСС. В общем, до того, чтобы трактор мог пахать землю сам без помощи человека, осталось сделать один шаг, отмечают разработчики. Как минимум, машина уже самостоятельно моет двигаться по полю, а механизатору остается только следить за тем, насколько правильно работает автоматика.



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