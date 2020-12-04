На Суматре лесные духи похитили трех детей, а власти ополчились на шаманов

04.12.2020, 15:11, Разное

Из-за загадочно пропавших трех детей, которых не смогли найти на протяжении более двух месяцев, и активизации из-за этого шаманов, власти Северной Суматры запретили всю "паранормальную деятельность" в регионе.

На острове Суматра в Индонезии 18 октября 2020 года пропало сразу трое детей. Все они были жителями маленькой деревни Наман Джахе в Лангкате, Северная Суматра, и тут никогда еще не исчезало бесследно сразу столько детей разом.

Ни за последующие недели, ни за два месяца, прошедшие с тех пор, местная полиция так и не смогла найти пропавших малышей живыми или мертвыми. Они вообще не смогли найти хоть что-то, что доказывало бы, стали ли дети жертвами маньяка, работорговцев или педофилов.

Как сообщает местная пресса, два мальчика – Йоги Три Херламбанг и Низам Ауфар Реза, и девочка – Альфисах Захра были друзьями и часто играли вместе. В последних раз их видели играющими на территории плантации масличных пальм, что расположена совсем рядом с их домами.

Все трое детей учились во втором классе школы и жили по соседству друг с другом. И исчезли они, похоже, все разом. Никто из их родителей не знает, что с ними произошло, а никто из соседей не видел момента, когда дети пропали. Полиция обыскала всю плантацию и примыкающие к ней территории, но не нашла ни единой зацепки.

Местные жители были очень напуганы этим инцидентом, тут все друг друга знали и им было дико предполагать, что детям мог нанести вред кто-то из их соседей. Версия о несчастном случае тоже рассматривалась, но ей не было найдено никаких подтверждений. Рядом с плантацией находилось озеро, где любили купаться все деревенские дети, но в нем тел тоже не нашли.

Когда полиция по сути призналась в своей некомпетентности, в деревню один за другим потянулись все шаманы, проживающие в этом районе. Они стали предлагать родителям детей свою помощь. Но их ритуалы не принесли ничего полезного и лишь усугубили общественное беспокойство.

"У нас тут было три недели, когда они проводили свои ритуалы, и ни один из них не дал результатов. Родители детей подверглись риску дальнейшей психологической травмы, поскольку шаманы часто записывали свои ритуалы и потом выкладывали их на свои каналы в YouTube", – рассказал журналистам младший инспектор полиции Сукади, руководитель группы по розыску пропавших детей.

Из-за этого власти на днях решительно запретили всю "паранормальную деятельность" в этом районе. К тому времени шаманы стали съезжаться в пострадавшую деревню со всей Индонезии.

Некоторые шаманы с ходу заявили после своих ритуалов, что схватили Бунианы и унесли их далеко в лес. В Индонезии, Малайзии и Брунее Бунианами называют лесных духов, которые могут превращаться в низкорослых человечков и опознать их можно только по вывернутым ногам.

В местном народном фольклоре полно сказок, в которых рассказывается, что Бунианы похищали детей и держали их в своих лесных дворцах в качестве домашних питомцев. Они не причиняли им зла, хорошо кормили и заботились о них.

Мать мальчика по имени Йоги полностью верит в эту версию и считает, что похищение бунианами более правдоподобно, чем похищение человеческим злоумышленником.

Для проведения ритуалов по поиску детей шаманы требовали от родителей какую-либо одежду детей, и в конце концов ритуалов стало так много, что у родителей вообще не осталось никакой детской одежды.

Один шаман по имени Супенно считает, что ритуалы оказались безрезультатными потому, что среди шаманов нет единства и что эти разногласия лишь зря злят местных духов. Он также считает, что местные Бунианы недовольны тем, что сюда приехало так много шаманов.

"Я провел ритуал с семью другими шаманами и увидел существо ростом с телефонный столб, покрытое мехом. Но когда я пошел спросить у него, где дети, земля начала трястись, другие шаманы испугались и убежали, так что ритуал провалился", – рассказал он.

Местная жительница Наруйнун Сембиринг заявила, что верит в существование Бунианов, потому что ее саму в детстве эти существа похитили и держали в плену.

"Меня забрал Буниан, но только на один день, потому что я отказалась есть его пищу. Если люди не хотят есть пищу, которую дает Буниан, их отправляют домой. Это как проверка. Мне дали еду, и я отказалась от нее. Я попросила отпустить меня домой, и меня отпустили", – сказала она.

Офицер Сукади говорит, что полиция не придерживается каких-либо теорий о вмешательстве паранормальной сил и вместо этого сосредоточилась на сборе улик и опросе свидетелей. Он сказал, что, возможно, дети были похищены или они могли потеряться в районе, окружающем деревню, который покрыт пальмовыми плантациями и густыми джунглями.

Другая версия – дети утонули в близлежащем озере. Но Сукади сказал, что озеро трижды обыскивали водолазы из Басарнаса (Индонезийское поисково-спасательное агентство), и что команды местных добровольцев, в том числе глава деревни Джумаан, прочесали густые водоросли на дне озера несколько раз.

"Тела обычно всплывают на поверхность через несколько дней, если люди утонули, поэтому мы ожидали, что к настоящему времени нашли бы детей, если бы они были в озере", – сказал он. "Мы удивлены, что в этом случае у нас так мало потенциальных версий".

По мере того, как поиск пропавших детей все еще продолжается, их матери стараются сохранять оптимизм и верят, что их дети еще живы.

"Мы беспокоимся о том, что они пропускают школу и отстают от своих одноклассников. Мы уже купили им новую школьную форму и обувь, но теперь их здесь нет, чтобы носить их. Мы просто хотим пойти и забрать их, где бы они ни были. Мы так по ним скучаем", – говорит одна из матерей пропавших детей.