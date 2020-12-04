На прививку от COVID-19 в Москве за пять часов записались 5 тыс. человек

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04.12.2020, 14:50, Новости дня

Процесс вакцинации от коронавируса в Москве запущен, за пять часов на прививку записались 5 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сложный процесс вакцинации от ковида запущен. За первые пять часов на прививку записалось пять тысяч человек – учителя, врачи, соцработники, те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью», – написал он в своем блоге.

Электронная запись на вакцинацию от коронавируса началась в российской столице в пятницу, всего на территории города открыто 70 прививочных пунктов. Прививочные пункты по вакцинации заработают в Москве с 5 декабря.

В среду президент Владимир Путин попросил вице-премьера Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от коронавирусной инфекции на следующей неделе.

Зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. Путин подчеркивал, что РФ готова объединять усилия с другими странами для борьбы с распространениями инфекций. 



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