 

Мнение: Есть ли жизнь после вакцинации?

04.12.2020, 14:36, Разное

Сергей Собянин объявил, что с 5 декабря в Москве начинается массовая вакцинация граждан антикоронавирусной прививкой «Sputnik V».

Задумался, делать прививку или не делать?

У меня нет аллергии на лекарства и неприязни к уколам. В былые годы периодически делал прививки от гриппа. Если это было не хлопотно, если не занимало много времени, если прививку делали прямо на работе. Но вот что заметил. Независимо от того, делал я прививку или не делал, все-равно ежегодно грипп накрывал и выбивал из привычного образа жизни на два-три дня.

Прекрасно понимаю, что если подкрадется коронавирус, это будет уже не два-три дня болезни, лечиться придется дольше. Но ведь и гарантия от прививки не 100%. Пишут, что эффективность «Sputnik V» превысила 95%. То есть 5% привитых все-равно заболеют. С другой стороны, если не привиться, вероятность подхватить заразу все-таки, видимо, побольше.

В общем, наверное, все-таки надо сделать прививку. Или не стоит? Кто что думает?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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