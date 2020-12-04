 

Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Аглая Тарасова и другие на премьере фильма “Серебряные коньки”

04.12.2020, 14:32, Разное

Вчера на исторической сцене Александринского театра состоялась премьера фильма “Серебряные коньки” режиссера Михаила Локшина. Среди гостей вечера были замечены Аглая Тарасова, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Юрий Колокольников, Юрий Борисов, Александра Ревенко, Федор Федотов, Соня Присс, Алексей Гуськов, Петр Ануров, Артем Михалков и другие.

Максим Матвеев и Елизавета БоярскаяАглая ТарасоваЮрий Борисов и Анна Шевчук с детьмиАлександра РевенкоЮрий КолокольниковДействие ленты разворачивается в 1899 году в рождественском Петербурге. Накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Люди из совершенно разных миров, Матвей (Федор Федотов) – сын фонарщика, его единственное богатство – доставшиеся по наследству посеребренные коньки; Алиса (Соня Присс) – дочь крупного сановника, грезящая о науке. У каждого – своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Фильм выйдет в прокат 10 декабря, а главные героини романтического приключения предстанут перед зрителями в украшениях Garrard.

Съемочная группа фильма “Серебряные коньки” Съемочная группа фильма “Серебряные коньки” Федор Федотов (часы, Chopard) и Соня Присс (украшения, Garrard)Петр Ануров с семьейМихаил ЛокшинАлексей Гуськов и Соня ПриссАртем МихалковРоман Прыгунов со спутницей



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