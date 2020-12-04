Приземление самолета на оживленную трассу попало на видео

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04.12.2020, 14:26, Разное

В непростую ситуацию попал пилот одномоторного самолета Bellanca Viking. Прямо в воздухе у него отказал двигатель. В результате он был вынужден сажать неисправный летательный аппарат прямо на оживленную трассу в Миннесоте, предает Пятый канал. Произошедшее сняли на видео.

Самолет врезался во внедорожник. Впрочем, трагедии удалось избежать – обошлось не только без жертв, но и без пострадавших.



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