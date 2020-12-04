 

В русле высохшей реки Судана археологи нашли древнейший в мире указатель

04.12.2020, 14:24, Разное

Ученые заявили, что им удалось найти древнейший топографический указатель в русле высохшей реки Судана, по которой могли плавать жители Древнего Египта. Примерный возраст каменной таблички оценили в пять тысяч лет.
Исследованием артефакта занимались сотрудники Боннского университета, проводившие раскопки в Вади-аль-Малике. Во время работ они наши каменную табличку, на которую были нанесены четыре иероглифа. После перевода было выяснено, что знак указывал на «Владения царя Скорпиона». А один из иероглифов был посвящен египетскому богу неба и солнца Гору.

По словам египтолога Людвига Моренца, царь Скорпион существовал в действительности. Он жил примерно в 3070 году до нашей эры. Существование древнего топографического указателя доказывает, что даже в раннюю эпоху Древнего Египта государство уже было довольно развитым в логистическом плане, хотя об этом периоде у ученых имеется скудное количество информации. В том месте, где был найден указатель, в прошлом мог находиться царский домен. Их обычно строили на окраинах империи для укрепления территорий.



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