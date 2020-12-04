Ученые узнали, почему сердце замедляется ночью

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04.12.2020, 14:24, Разное

Ученые в ходе проведения нового исследования выяснили, почему ночью сердце обычно замедляется. Эту тему решили глубже изучить специалисты из Манчестерского университета.
Исследователи выяснили, что ночью в процессе регулирования сердцебиения напрямую не задействован блуждающий нерв. Вместо этого за более медленный ритм несет ответственность синусовый узел. У него есть свои биологические часы, которые и регулируют работу сердца в ночное время суток.

Команда специалистов узнала, что изменения в частоте сердечных сокращений может объяснить ключевой белок HCN4. По словам ученых, его блокирование посредством ивабрадина устраняет разницу в показателях сердцебиения ночью и днем.



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