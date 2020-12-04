Камерофон Vivo X60 впервые показали в Сети с обеих сторон

04.12.2020, 14:24, Разное

В Сети появилась новая информация о грядущих новинках от китайской компании Vivo. X60 впервые продемонстрировали с обеих сторон, показав дизайн камерофона и ряд его технических особенностей.

В Китае аппараты линейки уже несколько месяцев рекламируют на площадках ритейлеров. Vivo X60 с функционалом камерофона представят публике уже в ближайшее время. Из изображений, обнародованных в интернете, можно видеть, что 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей устройства имеет узкие рамки, а в центре вверху экрана находится вырез под фронтальную 32-мегапиксельную камеру. Стоит отметить также внушительное разрешение яркого и контрастного дисплея в 2400 x 1080 точек и поддержку 120-герцной частоты обновления изображений.

На тыльной крышке корпуса замечен прямоугольный вертикально ориентированный блок основной камеры, похожий на использованный в Vivo X50 Pro. Ранее сообщалось, что в квадромодуль входит главный 64-мегапиксельный объектив IMX686 от Sony, обеспечивающий аппарату качественную оптику и уникальную систему стабилизации. Набор фото-видео-датчиков даст возможность снимать качественно и с хорошей детализацией даже вечером в условиях плохой освещенности, а также видео в формате 4К.

Согласно заявлениям производителя, Vivo X60 станет профессиональным флагманом по обработке изображений. Работает камерофон на однокристальном процессоре Snapdragon SoC 765G, дополненном 8-гигабайтным модулем оперативной памяти и видеочипом Adreno 620. В устройстве нет возможности подключения карт памяти, но объема внутреннего хранилища в 128 и 256 гигабайт достаточно для хранения контента на телефоне. Аккумулятор в 4,5 тысячи мАч дает возможность работать в активном режиме не менее 9-11 часов, кроме того, он поддерживает 33-ваттную зарядку и быструю зарядку в 65 ватт. При этом в новинке, судя по изображениям в Сети, не будет традиционного разъема для наушников, а также стереодинамиков, не предусмотрена в модели и полноценная влаго- и пылезащита.