Депрессия, переедание, боли в шее и другие издержки удаленной работы

04.12.2020, 14:22, Разное



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Респонденты жаловались на то, что чаще отвлекаются на бытовые факторы, гораздо меньше коммуницируют с коллегами, из-за чего продуктивность и удовлетворение от проделанной работы в конечном счете падает. Это во многом связано с организацией рабочего пространства: лишь у половины участников была возможность уединиться, в то время как все остальные вынуждены были работать в одном помещении с членами своей семьи.

Несмотря на то, что удаленка позволяет не тратить время на дорогу в офис, продолжительность рабочего времени увеличилась в среднем на 1,5 часа, сообщили участники опроса. Около 75% респондентов обнаружили у себя симптомы психических расстройств, причем женщины сообщали о депрессии чаще, чем мужчины. Более 64% человек заявили о новых проблемах со здоровьем. В частности, многие участники пожаловались на боли в шее. Авторы опроса отмечают, что женщины с низким уровнем дохода сообщали минимум о двух новых проблемах со здоровьем, появившихся во время удаленной работы.

Родители детей грудного возраста заявили об удовлетворительном самочувствии, но, по мнению авторов исследования, они имеют повышенный риск ухудшения психического здоровья. Люди с детьми ясельного возраста также с большой вероятностью могут столкнуться с проблемами со здоровьем. При этом проживание хотя бы одним подростком снижает этот риск, пишут исследователи. А вот домашние животные, на удивление, никак не влияли на самочувствие респондентов.

Около участников опроса сообщили о том, что им удалось скорректировать свой рабочий график, причем более трети планируют свое время, не подстраиваясь под коллег. Однако люди, которые были вынуждены работать в одном графике со всем коллективом, чаще сталкивались с новыми проблемами со здоровьем.

Удаленка сказалась и на пищевых привычках людей: большинство респондентов сообщили о том, что стали больше есть и уделять меньше времени физическим упражнениям. По мнению авторов исследования, именно этот фактор во многом повлиял на ухудшение состояния здоровья участников опроса.