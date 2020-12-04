 

“Первая встреча”. Многодетный отец Решетник поделился семейным снимком

04.12.2020, 14:12, Новости дня

Украинский телеведущий и многодетный отец Григорий Решетник 3 декабря в Instagram разместил фото, на котором его старшие сыновья запечатлены с новорожденным братом.

“Первая встреча братьев Решетников”, – подписал он публикацию.

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Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)

28 октября 2020 года Решетник стал многодетным отцом – его жена Кристина в этот день родила третьего сына, имя которого супруги пока не разглашают. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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