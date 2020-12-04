 

На Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военного

04.12.2020, 14:12, Новости дня

4 декабря на Донбассе снайпер боевиков ранил украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщает украинская делегация в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны.

Украинский боец был ранен в 10.46 в районе Луганского Донецкой области (возле Светлодарска).

Сейчас раненный военнослужащий находится в лечебном учреждении, его состояние стабильное.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/142624334314652

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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