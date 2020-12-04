В Испании расследуют дело о возможной поддержке каталонских сепаратистов Россией

04.12.2020, 14:12, Новости дня

Высокий суд Испании ведет расследование предполагаемой деятельности группы, связанной с российской разведкой, которая в 2017 году могла оказывать поддержку участникам движения за отделение Каталонии. Об этом сообщила Еl Рais со ссылкой на три источники.

Расследование засекречено, дело касается элитной военной группировки под названием “Отряд 29155”, которую спецслужбы нескольких стран подозревают в попытках дестабилизации ситации в Европе, отмечает издание.

По информации Еl Рais, члены подразделения 29155 причастны к отравлению бывшего бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года.

Испанские правоохранители выявили связи между Россией и одним из каталонских сепаратистов Виктором Терраделласом, который является близким другом бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Терраделлас сообщил премьеру Каталони, что эмиссар президента России Владимира Путина подтвердил, что Россия поддержит провозглашение независимости Каталонии, сказано в материале Еl Рais.

28 октября 2017 года кабинет министров Испании лишил Пучдемона, обвиненного в организации референдума о независимости региона. 2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии по обвинению в попытке государственного переворота.

Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется за границей до тех пор, пока не получит гарантии “честного судебного процесса”.

В конце марта 2018 года немецкая полиция задержала его по запросу испанских властей.

12 июля суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) разрешил выдачу Испании Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, при этом экстрадицию по обвинению в подстрекательстве к мятежу в Германии посчитали невозможной.

Верховный суд Испании 19 июля отозвал международный ордер на арест Пучдемона и пяти его соратников, потому что решение немецкого суда в случае экстрадиции политика исключало процесс по делу о мятеже. Суд в Германии также официально прекратил процедуру экстрадиции бывшего главы женералитата Каталонии.

В июле 2018 года Пучдемон вернулся в Бельгию.

14 октября 2019 года Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к организации референдума о независимости в 2017 году. Жункераса приговорили к 13 годам заключения. Еще восемь обвиняемых получили от девяти до 11,5 года тюрьмы.

Пучдемон добровольно явился в брюссельскую прокуратуру и попросил власти Бельгии не выдавать его Испании, мотивируя это слишком жесткими приговорами, вынесенными его соратникам по борьбе за независимость Каталонии.