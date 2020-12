Сноуден призвал Трампа помиловать Ассанжа

04.12.2020, 14:08, Новости дня

Обвинённый в шпионаже Эдвард Сноуден в Twitter попросил президента США Дональда Трампа помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Hill. По словам бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности, только Трамп может спасти жизнь Ассанжу, которого после экстрадиции могут осудить на тюремное заключение сроком до 175 лет.



Reuters

В четверг бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, обвинённый в 2013 году в шпионаже, призвал президента Трампа помиловать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, пишет The Hill.

«Господин президент, если вы даруете лишь один жест милосердия за время пребывания у власти, пожалуйста, освободите Джулиана Ассанжа. Вы один можете спасти его жизнь», — подчеркнул Сноуден в своём твите, отметив официальную страницу Трампа в Twitter.

Mr. President, if you grant only one act of clemency during your time in office, please: free Julian Assange. You alone can save his life. @realDonaldTrump

— Edward Snowden (@Snowden) December 3, 2020

Как напоминает издание, Эдвард Сноуден сбежал сначала в Гонконг, а потом в Москву в поисках убежища. В прошлом месяце он написал, что вместе с женой подал документы на получение российского гражданства. Ассанж, в свою очередь, с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора, однако в прошлом году его перевезли в ожидании суда. Его могут приговорить к тюремному заключению сроком до 175 лет, если признают виновным в подготовке к хакерской атаке на компьютеры правительства и нарушении Закона о шпионаже 1917 года из-за незаконного получения и обнародования конфиденциальных документов, связанных с национальной безопасностью.

В статье отмечается, что слушания по возможной экстрадиции Ассанжа начались в феврале и должны были продолжиться в мае, однако из-за пандемии были перенесены на сентябрь. В сентябре одно из слушаний также отложили из-за опасений, что один из адвокатов обвиняемого мог подхватить коронавирус. По информации Al Jazeera, в октябре судья, которая возглавляет суд об экстрадиции Ассанжа, заявила, что примет решение по этому делу в начале января.

Юридические представители Ассанжа призывали освободить их клиента под залог из-за высокой опасности того, что он заразится COVID-19 на фоне хронических респираторных заболеваний и проблем с сердцем. Однако судья отказалась удовлетворить эту просьбу: она считает, что подсудимый может скрыться от правосудия.

Во время слушаний в сентябре заслуженный профессор нейропсихиатрии Королевского колледжа в Лондоне Майкл Копельман заявил, что Джулиан Ассанж находится в «глубокой депрессии», у него выявлены «синдромы психоза», которые привели к слуховым галлюцинациям. По словам эксперта, в случае экстрадиции существует «очень высокий» риск того, что обвиняемый захочет покончить с собой, пишет The Hill.