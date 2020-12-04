В США выявили абсолютный рекорд заражений коронавирусом

04.12.2020, 14:08, Новости дня

В США за истекшие сутки был выявлен абсолютный рекорд заражений коронавирусом — COVID-19 был обнаружен у более чем 210 тысяч человек. Как передаёт Euronews, попытки обуздать распространение инфекции, которые предпринимались властями, не принесли существенных результатов, поэтому сейчас главные надежды возлагаются на вакцинацию населения.

За истекшие сутки в США коронавирус был выявлен более чем у 210 тысяч человек, это абсолютный рекорд заражений с момента начала эпидемии. Америка первенствует и в том, что касается летальных исходов от COVID-19, общее их количество составило свыше 280 тысяч.

Попытки обуздать распространение инфекции, которые предпринимались властями, не принесли существенных результатов, поэтому сейчас главные надежды возлагаются на вакцинацию населения.

МАЙК ПЕНС, вице-президент США: Мы объявляем о начале операции Warp Speed. Её цель — своевременная доставка вакцины, хранящейся в требуемых условий, до медиков и пациентов. Мы работаем вместе с FedEx и другими компаниями, которые специализируются на логистике. Отгрузка медикамента должна начаться в течение суток с момента его одобрения.

Поздно вечером в четверг влиятельная The Wall Street Journal сообщила, что Pfizer пересмотрел цифры доз вакцины, которые фармкомпания была намерена поставить клиентам в сторону уменьшения.

Речь идёт о половине от заявленного количества, поскольку, как обнаружили в Pfizer, при изготовлении первой партии не были соблюдены необходимые нормы производства, подчёркивается в корреспонденции Reuters.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний: Проверка должна быть закончена примерно через полторы недели, мы ждём данные от Pfizer, чтобы заполнить документы для получения срочного разрешительного удостоверения от Управления по саннадзору за медикаментами. Это произойдёт, скорее всего, 11 декабря. Moderna получит такое удостовение 18 декабря. Мы не смотрим на происходящее как на гонку и на то, кто в ней выигрывает. Медикаменты разработаны. Испытания проведены. Их результаты обнадёживают.

Со своей стороны Белый дом выступил за ужесточение ограничительных мер. Координатор совета по борьбе с пандемией Дебора Брикс заявила, что американцы должны отказаться от сборищ как на улице, так и в помещении, и носить маски даже на свежем воздухе, как подчёркивается, не снимая даже во время еды.

С начала пандемии в мире коронавирусом заразились более 65 миллионов человек.

Дата выхода в эфир 04 декабря 2020 года.