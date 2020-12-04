Intel подтвердил намерение внедрять новые нанотехнологии вплоть до 3 нм

04.12.2020, 14:06, Новости дня

Появившиеся в сети слухи о том, что Intel намерен отказаться от внедрения техпроцессов 5 нм и 3 нм, опроверг генеральный директор компании Роберт Суон.

По этому поводу была проведена пресс-конференция. По словам руководителя технологического гиганта, устройства Intel в недалеком будущем будут создаваться в стандартах 7 нм, 5 нм и 3 нм.

Речь идет о собственном производстве самых современных высокотехнологических гаджетов н основе своих же процессоров. Такая модель производства позволит компании остаться лидером мировой индустрии электроники, отмечают эксперты. Также будут исключены риски, связанные с поставками важных компонентов устройств со стороны. По плану, производство указанных продуктов может начаться еще до 2022 года.