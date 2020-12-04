Сервис Google Play Music прекратил работать

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04.12.2020, 14:06, Новости дня

В компании Google объявили об окончательном закрытии сервиса Play Music. Теперь его невозможно запустить ни с одного устройства и в одном регионе мира, поясняют специалисты.

О том, что это произойдет, было объявлено еще осенью текущего года, напоминают эксперты. Пользователи имели достаточно времени, чтобы подготовиться и сохранить свой музыкальный контент.

В частности, им предлагалось перенести свои плей-листы в фонотеку либо перейти с ними в YouTube Music. Правда, для последнего действия отводилось ограниченное количество времени. Надеяться на то, что Google Play Music возобновит свою работу, не стоит, говорят в компании. Сервис устарел, и к нему возвращаться никто не будет.



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