Россиянина осудили в Сингапуре за «выбивание» долгов для местной фирмы

04.12.2020, 13:56, Новости дня

Российского гражданина Владимира Даниленко в Сингапуре приговорили к году и двум месяцам заключения и штрафу на 30 тыс. сингапурских долларов (22,5 тыс. долларов США) за коллекторскую деятельность.

В ноябре 2019 года 22-летнй Даниленко взял в долг 400 сингапурских долларов (300 долларов США) у подпольных кредиторов в Сингапуре, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Straits Times.

Вернуть долг он не сумел, и к нему обратилась компания Bro, предоставляющая займы под высокие проценты. Ему предложили проводить коллекторскую деятельность за определенную плату.

Даниленко, согласно данным газеты, вместе с напарником из Шри-Ланки, пугали заемщиков, поливали краской их дома, записывали свои действия на видео для доказательств своей работы агентству Bro.

Россиянин признал вину лишь по некоторым статьям. Адвокат отметил, что Даниленко не сможет выплатить штраф, потому власти Сингапура увеличили срок заключения на один месяц.

В ноябре в Новосибирске полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению четырех местных жителей в вымогательстве, сопряженном с повреждением чужого имущества. Представляясь коллекторским агентством, подозреваемые размещали в интернете объявления, в которых обещали помочь с взысканием долгов с граждан.