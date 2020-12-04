 

Путин заявил о планах ввести автоматическое оказание госуслуг

04.12.2020, 13:56, Новости дня

Российские власти намерены ввести автоматическое оказание большинства госуслуг, сообщил президент Владимир Путин, выступая на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey).

Глава государства также сообщил, что поручил правительству оперативно внести проекты законов об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта, передает ТАСС.

В то же время президент заявил, что следует заранее продумать и купировать все риски, связанные с искусственным интеллектом. Он также заявил о необходимости цифровой трансформации России.

AI Journey – крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в РФ и за рубежом. Мероприятие проводится Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями. В 2019 году конференция AI Journey проходила в офлайн-формате, привлекла более 150 спикеров – ведущих экспертов отрасли. В этом году форум пройдет в формате видеоконференции.



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