“Его это не тронуло”: как Лиам Хемсворт отреагировал на интервью Майли Сайрус об их разводе

04.12.2020, 13:38, Разное

Спустя почти год после развода с Лиамом Хемсвортом, Майли Сайрус откровенно поговорила с Говардом Стерном в эфире радио SiriusXM о том, почему их отношения распались. В частности, певица призналась, что они и не поженились бы, если бы не потеряли свой дом в Малибу во время пожара. Лиам ознакомился с этим интервью, но, по словам источника Entertainment Tonight, не придал ему особого значения.

Майли Сайрус и Лиам ХемсвортЛиам не расстроен недавним интервью, которое дала Майли, в котором она говорит, что в их браке было слишком много конфликтов. Лиаму было очень больно, когда они расстались, но теперь он переехал и счастлив с Габриэллой. Он очень традиционен, Габриэлла разделяет те же ценности, что и он, и ладит с его семьей. Их отношения легкие, у них одинаковое воспитание и взгляды на жизнь,- рассказал источник, под Габриэллой подразумевая новую девушку Хемсворта – 25-летнюю модель Габриэллу Брукс. Впервые об их романе заговорили в ноябре прошлого года. На волне слухов появились и первые кадры пары. В середине декабря Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января.

Майли Сайрус и Лиам ХемсвортПараллельно с новыми отношениями в конце 2019 года активно развивалась история с разводом Лиама и Майли Сайрус. Они решили сделать друг другу необычный подарок на католическое Рождество, и 24 декабря подали в один из судов Лос-Анджелеса документы, свидетельствующие о том, что соглашение по разводу достигнуто. Этот жест был приурочен к еще одной памятной для пары дате: 23 декабря прошел ровно год с тех пор, как Майли и Лиам связали себя узами брака. Парой недель позже звездные супруги были официально разведены и каждый пошел своей дорогой.