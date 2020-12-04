Эксперты назвали топ-5 лучших диет

04.12.2020, 13:31, Разное

Международные эксперты по здоровому питанию назвали топ-5 лучших диет текущего года. Лидирует средиземноморская диета.

Как информирует GQ, средиземноморская диета – самая обсуждаемая в Сети. Консультанты по правильному питанию считают её ещё и самой сбалансированной. В рационе такого похудения присутствует большое количество фруктов и овощей, немного мяса, рыбы и насыщенные жиры. На втором месте находится диета DASH института сердца, лёгких и крови (США), славящаяся фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и белком, а вот жирное мясо и сахар здесь под запретом. Замыкают пятёрку лидеров флекситарианская диета (гибкая и вегетарианская), диета специалистов по здоровому питанию и диета клиники Мэйо.

В рационе флекситарианской диеты должны присутствовать растения, овощи и фрукты, но иногда можно сделать исключение и съесть один гамбургер или что-нибудь другое из фастфуда. Диета WW (специалистов по здоровому питанию) составляется индивидуально для каждого человека, а программа похудения от клиники Мэйо состоит из фруктов, овощей и цельнозерновых. Человеку разрешается есть эти продукты в неограниченном количестве.

В любом случае, эксперты рекомендуют людям, решившим сесть на диету, обратиться за консультацией к специалистам. Поскольку диетологи, учитывая все параметры пациента, смогут профессионально оценить ситуацию и правильно подсказать, как сбросить лишние килограммы.