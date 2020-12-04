 

Петр Толочко указал на искажение исторических фактов Киевом

04.12.2020, 13:30, Разное

Бывший депутат Верховной Рады Украины Петр Толочко высказался относительно нынешней ситуации в родной стране. В эфире российского проекта «Голос Правды» он заявил об искажении Киевом исторических фактов.

Бывший украинский парламентарий Петр Толочко после событий Евромайдана часто выступает в РФ с осуждением деятельности нынешних украинских властей. В этот раз экс-депутат Рады заявил об искажении фактов украинской истории, которое он наблюдает в родной стране. Так, Толочко выразил уверенность в фальсификации тысячелетней истории Украины.

По мнению гостя программы «Голос Правды», все разговоры о какой-либо истории и самом существовании Украины до 1917 года являются фальшивкой. Толочко уверен, что до этого времени понятия «украинцы» и «малороссы» существовали параллельно. И лишь в 1920-30-х годах, напоминает политик, появились украинцы, как нация. Причем этому способствовал распад Российской империи и события Октябрьской революции. Владимир Ленин, управлявший в то время Советом народных комиссаров, сделал возможным зарождение украинцев, как отдельного народа. К этому привела именно коренизация народов бывшей империи, которую внедрял коммунистический режим.

Как пишет «Политэксперт», Петр Толочко также заявил, что ему не известны факты о продвижении идеи тысячелетней государственности Украины до 2014 года. И только после победы новой власти в стране начали рассказывать поддельные факты истории государства. При этом украинские националисты, придумавшие многие из событий, на самом деле никогда не происходивших, рассказывают свои фейки в украинских школах.



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