Николай Дроздов отказался ставить прививку от коронавируса

04.12.2020, 13:30, Разное

Российский телеведущий Николай Дроздов признался, что не собирается прививаться от коронавируса. И не потому, что не верит в эффективность вакцинации, а сугубо из-за своего возраста, когда экспериментировать слишком опасно для здоровья.

Недавно у Николая Дроздова поднялась температура, сопровождавшаяся сильным кашлем и насморком. Поэтому у него заподозрили коронавирус. Однако в клинике врачи поставили отрицательный диагноз. От госпитализации телеведущий отказался, поэтому его отправили на самоизоляцию домой.

По словам 83-летнего Николая Дроздова, в его возрасте экспериментировать с прививкой от коронавируса он не хочет. Телеведущий собирается подождать и посмотреть, как вакцина будет действовать в масштабах всего населения России. Сам он недавно поставил прививку от гриппа, но все остальные вакцины, по его мнению, могут ему навредить.