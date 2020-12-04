 

Николай Дроздов отказался ставить прививку от коронавируса

04.12.2020, 13:30, Разное

Российский телеведущий Николай Дроздов признался, что не собирается прививаться от коронавируса. И не потому, что не верит в эффективность вакцинации, а сугубо из-за своего возраста, когда экспериментировать слишком опасно для здоровья.
Недавно у Николая Дроздова поднялась температура, сопровождавшаяся сильным кашлем и насморком. Поэтому у него заподозрили коронавирус. Однако в клинике врачи поставили отрицательный диагноз. От госпитализации телеведущий отказался, поэтому его отправили на самоизоляцию домой.

По словам 83-летнего Николая Дроздова, в его возрасте экспериментировать с прививкой от коронавируса он не хочет. Телеведущий собирается подождать и посмотреть, как вакцина будет действовать в масштабах всего населения России. Сам он недавно поставил прививку от гриппа, но все остальные вакцины, по его мнению, могут ему навредить.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Мнение: Фуфловир

02.10 / Три горы, две дыры

30.06 / Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом

07.09 / В онлайн-марафоне “Ночь выборов” примут участие 17 политических партий

18.09 / Военный эксперт объяснил, почему Путин поддержал Лукашенко

24.07 / Саркози высказался о Путине в мемуарах: Всегда держит слово

08.10 / Немецкий политолог: Путин протягивает руку Германии в последний раз

15.11 / Адвокат Юрий Шель о наследстве Армена Джигарханяна: «Пасынок может отсудить часть имущества у Цымбалюк-Романовской»

31.07 / В Крыму произошло ДТП с участием маршрутки

30.09 / Верховный суд Карелии увеличил срок историку Юрию Дмитриеву с 3,5 до 13 лет колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска