Ученые связали врожденные аномалии с повышенным риском развития рака во взрослом возрасте

04.12.2020, 13:28, Разное



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Для исследования, результаты которого опубликованы в British Medical Journal, ученые сопоставили данные около 62,2 тысяч пациентов с раковыми заболеваниями из Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции с данными 724,5 тысяч людей, у которых не было онкодиагноза.

У 3,5% пациентов из первой группы имелся врожденный дефект по сравнению с 2,2% из контрольной выборки. Анализ показал, что такие аномалии повышают риск развития рака в 1,74 раза. Наиболее высокая вероятность выявлена у детей от 0-14 лет (в 2,52 раза выше), которые родились с пороками сердца, дефектами половых органов или нервной системы, дисплазией скелета, а также синдромом Дауна и другими врожденными аномалиями. К 20 годам риск снижался, однако все равно оставался достаточно высоким по сравнению с людьми без таких заболеваний.

Исследование также выявило взаимосвязь видов врожденных заболеваний с риском развития определенных типов рака. Так, вероятность получить такой диагноз у людей с синдромом Дауна и другими хромосомными аномалиями оказалась в 5,53 раза выше по сравнению со здоровыми людьми. Чаще всего у таких пациентов диагностируют лейкоз.

Структурные врожденные дефекты, такие как дефекты глаза, нервной системы и мочевыводящих путей связаны с развитием рака этих же органов во взрослом возрасте.

Ученые указывают на слабые места этого исследования: в частности, в выборку были включены только диагнозы, поставленные на первом году жизни, поэтому менее заметные врожденные дефекты могли остаться без внимания. Однако ученые считают, что их работа имеет большое клиническое значение для медицинских работников, которые наблюдают за такими пациентами.

Ранее американские онкологи проанализировали риск развития рака у детей до 18 лет в зависимости от наличия или отсутствия врожденных пороков развития. Для этого исследователи изучили данные более 10 миллионов детей, родившихся в период с 1992 по 2013 гг. У маленьких пациентов с хромосомными аномалиями риск возникновения злокачественных новообразований был в 11,6 раза выше, чем у здоровых детей. Нехромосомные аномалии увеличивали вероятность онкодиагноза в 2,5 раза. Чем больше у ребенка нехромосомных пороков развития, тем выше риск развития заболевания, считают врачи. Чаще всего при таких аномалиях диагностировалась гепатобластома и нейробластома.