Опубликована фотография НЛО из секретного отчета военных США

04.12.2020, 13:29, Разное

На прошлой неделе американским военным изданием The Debrief была опубликована информация о двух засекреченных отчетах Пентагона об НЛО, в состав которых входило фото странного объекта, парящего над Атлантикой.

По информации The Debrief, основанному на интервью с несколькими источниками в разведке, Целевая группа Министерства обороны по неопознанным воздушным явлениям выпустила два секретных разведывательных отчета – один в 2018 году и еще один летом этого года. По какой-то причине с ними был ознакомлен широкий круг сотрудников в разведывательном сообществе США.

В общих чертах документы рассказывали об эпизодах столкновений военных с некими “неопознанными воздушных явлениями” (UAP), приводились примеры фотографий и, что самое удивительное – внеземное происхождение объектов не исключалось.

«Эти разоблачения являются экстраординарными и дают публике возможность по-настоящему заглянуть за занавес, когда дело доходит до того, как правительство США решает проблему НЛО», – сказал DailyMail.com Ник Поуп, исследовавший НЛО для Министерства обороны Великобритании.

«Эта новая информация подтверждает, что правительство США относится к феномену НЛО более серьезно, чем когда-либо прежде», – добавил он. «Я ожидаю дальнейших откровений в ближайшее время».

Пентагон не сразу ответил на запрос DailyMail.com с просьбой подтвердить существование двух отчетов о которых идет речь, а также подтвердить или опровергнуть подлинность просочившейся в сеть фотографии из кабины самолета, включенной в один из отчетов.

Эта фотография, опубликованная The Debrief в четверг, была включена в отчет за 2018 год, сообщили нам два источника в министерстве обороны и один источник в разведке.

Источники сообщили, что фотография была сделана в 2018 году у восточного побережья США военным летчиком с помощью камеры своего мобильного телефона. Фотография описывалась как изображающая «неопознанный серебряный» кубический «объект», парящий над океаном на высоте примерно от 30 000 до 35 000 футов. Изображение было снято оператором системы вооружения на заднем сиденье истребителя F / A-18.

Источники в министерстве обороны сказали нам, что на снимке зонд GPS – устройство для определения профиля атмосферы, предназначенное для сбрасывания с самолета, как правило, во время урагана.

Однако, объяснение военных вызвало у консультировавших нас экспертов большие сомнения. Так, зонды указанного типа опускаются к Земле со скоростью 10–12 метров в секунду, а не парят. Кроме того, сохраняя стабильную высоту этот зонд летит со скоростью самолета, то есть порядка 500 или много более километров час. Такой скорости ветер не достигает даже в центре урагана, при этом небо по курсу истребителя ясное.

Наконец, сам зонд GPS небольшой и, если это зонд, летчик его сфотографировал с дистанции порядка 200 метров, которые истребитель преодолевает за секунду. Поэтому объект определенно не на дистанции 200 метров, он намного больше зонда и он движется курсом, совпадающим с курсом истребителя.

The Debrief утверждается, что в распространяемых среди офицеров отчетах идет общее описание темы UAP, приводятся детали столкновений военных с этими объектами, но не приводятся точные даты и места наблюдений. И при этом, помимо списка наивных и прозаических объяснений, в отчетах прямо говорилось, что существует законная возможность того, что UAP представляет собой «инопланетную нечеловеческую» технологию.

В ознакомительном документе подробно рассматривается возможность того, что UAP могут свободно перемещаться как по воздуху, так и под водой, незамеченными проноситься через океан и подниматься в воздух с невероятной скоростью. Так же в отчете содержалась «чрезвычайно четкая» фотография неопознанного самолета треугольной формы, который вышел из океана перед пилотом истребителя F / A-18 Hornet.

Эта фотография не была предоставлена The Debrief источниками, тем не менее, приглашенный The Debrief художник и исследователь Дэйв Бити нарисовал все так, как было написано в описании к закрытой для публики фотографии, сделанной из кабины F / A-18 Hornet: чрезвычайно четкий большой равносторонний треугольник с закругленными или «притупленными» краями и большие, идеально сферические белые «огни» в каждом углу.

По словам официальных лиц, ознакомившихся с последним отчетом, столкновение произошло у восточного побережья США в 2019 году. Фотография была сделана после того, как треугольный корабль вышел из океана и взлетел прямо вверх. Объект, судя по всему, очень быстро двигался под водой: пилот F / A-18F Super Hornet вышел с ним на визуальный контакт, когда треугольник двигался на небольшой глубине под водой. После этого он резко прыгнул вверх и скрылся из виду.