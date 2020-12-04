Скандалы: Бег Фемиды по кругу?

04.12.2020, 13:20, Разное

Второй раз за последние пять лет силовики Удмуртии передают так называемое «дело страховщиков» в местный суд

Ранее СМИ уже рассказывали историю пенсионера Виталия Зимакова, который был избит в следственном изоляторе г. Глазов (Удмуртская Республика), чтобы «выбить» из него нужные показания по так называемому «делу страховщиков». Как писали ранее «Новые Известия», Виталий был виноват лишь в том, что являлся агентом страховой организации, к которой у удмуртских правоохранителей возникли неожиданные претензии. Потом, по данным издания, уже начались избиения других задержанных, как и В. Зимакова, с применением различных изощренных методов.

Подобные вещи в глазовском изоляторе, судя по всему, имели распространенный характер. В результате часть сотрудников учреждения, включая самого начальника, тоже были задержаны и оказались на скамье подсудимых. Но истязатели из других ведомств пока остаются на свободе, хотя имена их установлены. Вот только представители СК РУ на протяжении 2-х лет не слишком торопятся и ведут расследование преступлений, совершенных в СИЗО г. Глазов, как-то вяло.

Не так давно «дело страховщиков» было передано в Первомайский районный суд г. Ижевска. Следствие и прокуратура уже предпринимали подобную попытку еще в марте 2018-го. Но тогда суд вернул дело прокурору в связи с допущенными существенными нарушениями во время расследования. Прокурор, в свою очередь, передал его следователю.

Сами страховщики изначально считали уголовное дело против себя «заказным». Не поэтому ли силовики затягивают время, отправляя документы на очередной виток процессуальной карусели, чтобы самим уйти от ответственности?

За многие годы страховщики подали сотни жалоб в различные инстанции, пытаясь доказать факт фальсификации данного процесса. Но почти все они были «спущены» в прокуратуру УР. Таково наше законодательство: жалобы на ее самодеятельность и произвол по итогу рассматриваются ею же. Страховщикам обещали разобраться с допущенными нарушениями, как только уголовное дело поступит в прокурору для утверждения.

19 октября с.г. заместитель прокурора Удмуртской Республики Попов Х.С., наконец, утвердил обвинительное заключение по «делу страховщиков» и 16 ноября оно поступило в суд. Закон устроен так, что, не дожидаясь результатов судебного разбирательства, силовики с этого момента уже вправе отчитаться за раскрытие преступления. Передача же дела в суд обнуляет все жалобы страховщиков, находящиеся на рассмотрении в вышестоящих судебных инстанциях. Теперь они могут рассматриваться только судом, которому уголовное дело передано для рассмотрения по существу. То есть, чем дольше дело находится в суде, тем меньше поводов для «головной боли» у местных силовиков. Понятно, что для них идеальным решением стал бы обвинительный приговор. Но с таким количеством процессуальных нарушений рассчитывать на подобный вердикт не приходится.

К примеру, в обвинении указано, что некие работники страховой компании привлекли ранее знакомых им руководителей сельхозпредприятий для заключения договоров агро-страхования, давали им деньги для оплаты первоначального страхового взноса, тем самым совершили преступление. Но, во время опознания страхователи не смогли идентифицировать тех самых «знакомых».

Из показаний руководителей сельхозпредприятий и их бухгалтеров следует, что оплата по договорам страхования производилась собственными средствами. То есть, денег им в этих целях никто не давал. Выходит, что такое обвинение как минимум сомнительно! Почему же этого не заметил г-н Попов? Напрашиваются три варианта ответа. Первый: он вовсе не читал заявлений о фальсификации обвинения, что может указывать на халатное отношение к своим должностным обязанностям. Второй: он их все-таки читал, но не разобрался, что может свидетельствовать о недостаточной компетентности. И третий: читал, во всем разобрался, но проигнорировал.

«Дело страховщиков» было инициировано в Удмуртии в 2015 году, в бытность прокурором республики Сергея Панова. Ныне он является главным федеральным инспектором по УР. Страховщики полагают, что эти обстоятельства могут влиять на действия силовиков по данному уголовному делу против них.

Сегодня уголовное дело передано судье Первомайского районного суда г. Ижевска Хохряковой М.В. Говорят, она ранее была сотрудником прокуратуры. А в статусе судьи «засветилась», когда 10 сентября текущего года вынесла постановление о продлении ареста на денежные средства, которые силовики арестовали с расчетного счета страховой компании. Об этом наша газета подробно рассказывали ранее «Новые Известия» от 30 сентября с.г.. Принятое ею решение было обжаловано в кассационной инстанции. Теперь же, после передачи дела в суд, производство по ней будет прекращено. Можно ли при таких обстоятельствах рассчитывать на беспрестанность судьи во время рассмотрении данного дела?

По закону оно должно рассматриваться тем судом, под юрисдикцию которого подпадает либо место совершения наиболее тяжкого из вмененных обвиняемым преступлений, либо места совершения наибольшего количества эпизодов. По мнению адвокатов, ни одному из этих критериев Первомайский районный суд г. Ижевска не соответствует, и лучше было бы рассмотреть «дело страховщиков» в Москве.

Нежелание силовиков Удмуртии передать уголовное дело в Москву не только осложняет ситуацию, но и вселяет надежду. Насколько топорно должно оно быть проведено, если, даже в условиях откровенной лояльности отечественных судов к прокуратуре и следствию, силовики, видимо, опасаются потерять контроль в случае рассмотрения его в другом регионе?

В итоге, уголовное дело все еще находится в суде, а подозреваемые силовики Удмуртии на свободе, имея, судя по всему, возможность оказывать влияние на судьбу всех причастных к данному процессу. Возможно, именно они заинтересованы в том, чтобы оно годами «ходило по кругу» исключительно внутри контролируемого ими сообщества?

Игорь Санфиров