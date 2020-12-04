 

Ни один прокурор в цивилизованной стране не смог бы пойти в суд с делом “Роттердам плюс” – экс-глава СБУ

04.12.2020, 13:18, Новости дня

Материалы закрытого дела “Роттердам плюс” не содержали никаких доказательств совершения преступления, и ни один прокурор в цивилизованной стране не пошел бы с ними в суд. Об этом заявил на своей странице в Facebook народный депутат от “Батьківщіни”, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

“Уголовное дело в цивилизованной стране не может базироваться на одних лозунгах и голословных обвинениях по телевизору. Если нет реальных доказательств, никто не может быть обвинен и привлечен к суду. Можно хоть 10 раз заменить прокурора, но если нет доказательств преступления, то ни один профессиональный прокурор не пойдет с этим в суд”, – написал Наливайченко.

Он отметил, что НАБУ расследовало дело четыре года – с марта 2017 по август 2020 – и не нашло никаких доказательств преступления, из-за чего прокуратура была вынуждена его закрыть. Однако детективы по каким-то причинам не согласились с этим решением и на протяжении последних четырех месяцев проводят медиа-кампанию против прокуроров САП.

“Начиная с августа представители НАБУ вместо того, чтобы бороться с реальными и всем известными коррупционными преступлениями, ходят, раздают интервью и рассказывают, какие плохие прокуроры, что закрыли дело”, – добавил нардеп.

28 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о закрытии дела “Роттердам плюс” в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 18 ноября прекратила все производства по оспариванию решения прокуратуры закрыть дело “Роттердам плюс” из-за отсутствия состава преступления.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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