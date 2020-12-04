Экономист Гаврилечко: Чернышов, Кулеба и другие должны поставить памятник “неизвестному эксперту”

04.12.2020, 13:18, Новости дня

В последнее время СМИ хвалят работу министра регионального развития и строительства Алексея Чернышова со ссылкой на мнение экспертов, меня и должности которых журналисты в публикациях не указывают, пишет экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в своем Facebook под заголовком “Почему Чернышов, Кулеба и другие должны поставить памятник “неизвестному эксперту”.

“В данном случае “упущенные” эксперты, все как один бодро и дружно отметились в воспевании особых успехов министра регионального развития и строительства Алексея Чернышева. Мол, просто чудо, а не чиновник. И на критику реагирует толерантно и конструктивно, и президентский проект “Большое строительство” так тщательно контролирует, что практически на 100% план работ выполняется (ну как на 100% – строительство школ на 100%, все остальное, включая дороги, – на 95%), и денег на это из “ковидного фонда” ни копейки не взял. Ну и “вишенка на торте”: оказывается, по “мнению экспертов”, именно Чернышов успешно провел административно-территориальную реформу, благодаря тому, что “удалось наладить диалог с местным самоуправлением”, а чем ему помог опыт работы на посту главы государственной областной администрации в Киевской области!” – заявил Гавриленко.

Он напомнил, что на должности главы Киевской ОГА Чернышев проработал с 28 октября 2019-го по 3 марта 2020 года.

“То есть… четыре календарных месяца и одну неделю. С учетом же новогодних праздников, реально, порядка 3,5 месяца. И вот за это время он получил опыт, позволивший ему провести админтерреформу? Да он просто гений публичного администрирования какой-то! Ну просто ненаучная фантастика и повторение порошенковских “144 реформ”! Честно говоря, мне очень интересно, кем из коллег экспертов действительно “высоко оценивается работа глав Минрегиона Алексея Чернышова, МИД Дмитрия Кулебы, Минцифры Михаила Федорова, Минкульта Александра Ткаченко”? Потому как уже полгода я вижу исключительно комментарии “фак-апов”, организованных данным гражданами. Начиная от провала реформирования такого коррупционного монстра как ГАСИ г-ном Чернышевым чудесами с “Большим строительством” им устроенным и заканчивая фантасмагорическим предположением главы Минцифры Федорова о том, что “мертвые души” из Пенсионного фонда отбирают у Украины 50–100 млрд грн в год. Не говоря уже о том, в какие убытки встанет нашей экономике пропагандируемое Кулебой присоединение Украины к экономическим санкциям против Беларуси. Ну а позитивные отзывы экспертов о главе Минкульта – то вообще поискать надо, а вот противоположных мнений – полным полно и они спокойно “гуглятся”, – написал экономист.

Гавриленко призвал СМИ не лениться и ссылаться на экспертов с указанием – кто они такие.

“Как гласит народная маркетолого-PR-ная мудрость: “один раз – случайность, два раза – тенденция, три раза – закономерность”. Так что, уважаемые представители СМИ, не сочтите за труд, публикуя то или иное экспертное мнение – не поленитесь сослаться на эксперта и привести хоть парочку его регалий. Для вас это не составит особого труда, а эксперту – приятно. И его коллеги смогут, если что, поддержать его своим комментарием. Плюс к этому, еще и на интервью для вашего издания согласятся в будущем с большим рвением и страстью К тому же, следует помнить и о том, что деанонимизация всегда вызывает больше доверия, чем, пусть и заслуженный и проверенный временем источник типа “ОБС” (одна бабка сказала). В общем, пока тенденция не перешла в разряд закономерностей, большая просьба – ссылайтесь на экспертов и аналитиков, публикуя их мнения, выводы и рекомендации!” – подытожил эксперт.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826101574377812&id=100009339910671