“Дело Джемилева”. Свидетель обвинения отказался от своих ранних показаний

04.12.2020, 13:18, Новости дня

4 декабря в городе Армянск на оккупированном полуострове Крым на заседании “суда” по заочному делу в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева свидетель по фамилии Князев со стороны обвинения отказался от ранних показаний.

Об этом информирует проект “Крым.Реалии”.

На заседании “суд” допрашивал двух свидетелей обвинения, которые проходили “службу” на российском пункте пропуска на административной границе Крыма с Херсонской областью.

“Суд огласил его показания, данные на этапе следствия в связи с расхождениям между показаниям в протоколе допроса и допроса на судебном заседании. Свидетель в итоге признал достоверными показания, данные в суде, в ходе которого он сообщил, что “не видел Мустафу Джемилева 3 мая 2014 года”, – пишут “Крым.Реалии”.

Адвокат Джемилева Николай Полозов рассказал, что в связи с разными показаниями свидетеля прокурор заявил ходатайство об оглашении его ранних показаний.

“Показания были оглашены, после этого свидетелю был задан ряд дополнительных вопросов, на которые он ответил, что подтверждает показания, данные в суде под присягой”, – отметил Полозов.

По его данным, второй допрошенный свидетель – по фамилии Лыщик – сказал, что видел Джемилева на админгранице 3 мая 2014 года.

“В этот день он видел, как Мустафа Джемилев общался с людьми. Однако о том, проверяли ли документы у Мустафы Джемилева или не проверяли, свидетель сообщить не смог”, – добавил Полозов.

Следующее заседание по “делу Джемилева” назначили на 24 декабря.

3 мая 2014 года Джемилева не пустили в Крым, заявив о запрете на въезд на полуостров в течение пяти лет. Тысячи крымских татар в ответ пришли к контрольно-пропускному пункту под Армянском, чтобы заблокировать трассу, ведущую к полуострову. Тогдашний “прокурор Крыма” Наталья Поклонская обвинила крымских татар в “незаконных публичных акциях экстремистского характера”.

В апреле 2020 года Следком России сообщил о предъявлении Джемилеву обвинений по трем уголовным статьям: пересечение госграницы России иностранным гражданином, въезд которому в Россию не разрешен, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия (ст. 224) и незаконное приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 222)”.

По словам Полозова, против Джемилева используют материалы дела его сына Хайсера, который был ранее приговорен к тюремному сроку за убийство по неосторожности и хранение оружия.

27 мая оккупационные власти в Крыму завершили расследование уголовного дела в отношении Джемилева. О передаче этого дела в “суд” стало известно в июне от Полозова.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.