В РФ резко подешевели устаревшие IPhone 7

04.12.2020, 13:12, Новости дня

По мнению экспертов, жизненный цикл IPhone 7 продлится еще три или четыре года. В этом причина резкого падения цен на российском рынке, утверждают они. Однако смартфон очень хороший и пользуется популярностью среди россиян. Если грядущий относительно небольшой остаток «жизни» гаджета вас не смущает – покупайте!

Сейчас для этого сложились самые хорошие условия. Некогда аппарат продавали по 60 тыс. рублей. А сегодня его можно купить даже за 23 тысячи.

Также специалисты отмечают, что IPhone 7 является достойным конкурентом не менее популярного iPhone SE, который был представлен производителем только в первой половине текущего года. Уточним, что самые выгодные ценовые предложения действуют для самой скромной версии смартфона с накопителем на 32 Гб.