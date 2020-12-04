 

Компания Xiaomi разработала многоцелевой кулинарный робот

04.12.2020, 13:12, Новости дня

Устройство оснащено сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов, благодаря которому удобно управлять комбайном. Компания Xiaomi представила свою очередную новинку. Это многоцелевое устройство для кулинарии, которое, по словам производителя, заменяет сразу два десятка кухонных приборов.

Агрегат под названием Multi-purpose Cooking Robot показали на платформе коллективного финансирования. Его будут выпускать на производственных мощностях компании OCooker, поясняет разработчик.

Комбайн способен выполнять практически любую работу на домашней кухне. Он выжимает сок из фруктов и овощей, парит, варит, жарит, может колоть лед, работать как весы, готовить соусы, месить тесто и т.д. Все процессы происходят под управлением заложенных в устройство программ.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Бурятии начали проверять сусликов на чуму

12.10 / Знакомые рассказали о мальчике, спасшем запертую на полгода в шкафу сестру

06.07 / В Белом доме назвали статью о РФ и талибах безосновательной

01.07 / В комиссии онлайн-голосования по Конституции исключили возможность подтасовки данных участников

30.11 / В Польше арестовали украинца. Его обвиняют в попытке убить двух соотечественников

07.08 / Президентские выборы в Беларуси: прогнозы и сценарии 

26.06 / В ОАЭ более 2 тыс. человек вылечили от коронавируса стволовыми клетками

04.12 / Путин ответил на критику ограничений на распространение информации в Сети

18.11 / Эксперты назвали несколько способов увеличить производительность компьютера

06.09 / Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска