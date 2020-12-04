Компания Xiaomi разработала многоцелевой кулинарный робот

04.12.2020, 13:12, Новости дня

Устройство оснащено сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов, благодаря которому удобно управлять комбайном. Компания Xiaomi представила свою очередную новинку. Это многоцелевое устройство для кулинарии, которое, по словам производителя, заменяет сразу два десятка кухонных приборов.

Агрегат под названием Multi-purpose Cooking Robot показали на платформе коллективного финансирования. Его будут выпускать на производственных мощностях компании OCooker, поясняет разработчик.

Комбайн способен выполнять практически любую работу на домашней кухне. Он выжимает сок из фруктов и овощей, парит, варит, жарит, может колоть лед, работать как весы, готовить соусы, месить тесто и т.д. Все процессы происходят под управлением заложенных в устройство программ.