 

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении дворянских титулов

04.12.2020, 13:03, Разное

В Государственную думу внесён проект федерального закона «О восстановлении дворянских титулов, использовавшихся в России до 1917 года».

Законопроект был внесён группой депутатов от «Единой России» и КПРФ и предполагает восстановление дворянских титулов, использовавшихся в царской России.

Согласно законопроекту, в России вновь будут введены в использование титулы Барона, Графа, Князя и Великого князя. Первые три титула будут автоматически присвоены потомкам лиц, носивших такие титулы в Российской империи (например, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, являющийся правнуком писателя Льва Толстого, получит титул Графа, который носили его предки). Также, президент сможет своим указом присваивать титулы «за особые заслуги перед отечеством».

Титул Великого князя будет присваиваться автоматически, но только лицам, занимавшим должность президента Российской Федерации, а также членам их семей и их прямым потомкам. Таким образом Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а также вдова, дочери и внуки Бориса Ельцина, станут Великими князьями.

Согласно законопроекту, титулы будут давать их носителям ряд привилегий, таких как налоговые послабления, частичный (в случае Великого князя — полный) иммунитет от уголовной и административной ответственности.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже охарактеризовал законопроект как правильный и справляющий историческую несправедливость, и призвал депутатов как можно скорее его принять.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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