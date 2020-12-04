 

В Кремле отказались комментировать решение суда Нидерландов по делу ЮКОСа

04.12.2020, 13:02, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать решение Верховного суда Нидерландов отклонить российское ходатайство в рамках дела бывших акционеров ЮКОСа.

«Нет, я сейчас не готов проконсультировать, потому что не владею детальной информацией. Воздержусь от комментариев. Это новое сообщение, я просто еще не видел информацию», – сказал Песков, передает ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что Верховный суд Нидерландов не стал рассматривать ходатайство РФ о приостановке исполнения судебных решений гаагского арбитража по искам бывших акционеров ЮКОСа.

Напомним, в июне верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 млрд долларов. При этом изначально суд постановил взыскать с РФ 50 млрд долларов, затем это решение отменил окружной суд Гааги, но в минувшем феврале апелляционный суд Гааги снова встал на сторону акционеров. Москва обжаловала это решение.

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, как акционеры ЮКОСа снова хотят заработать на России. 



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