За сутки в России коронавирус обнаружили у 27 403 человек

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04.12.2020, 10:38, Разное

За минувшие 24 часа в России выявили 27 403 случая заражения коронавирусом. 19,7% людей, которые сдали тест, не имели симптомов. Жертвами ковида стали 569 пациентов, выздоровел 28 901 человек.

Москва по-прежнему занимает первое место по количеству выявленных случаев заражения в сутки – 6868. Санкт-Петербург сообщил о 3694 человек с коронавирусом. О положительном результате теста на ковид узнали 1223 жителя Московской области.

Также много заболевших было обнаружено в Нижегородской (+496), Архангельской (+397), Свердловской (+390), Вологодской (+372), Воронежской областях (+360) и Карелии (+470).

За все время было зафиксировано 2 402 949 случав заражения. Умерли от ковида 42 176 человек, выздоровели – 1 888 759.

Тем временем в России начинается вакцинация от коронавируса. Сначала будут прививать москвичей, чтобы “обкатать механизм”. Первыми подать заявку на введение препарата могут педагоги, медики и работники городских служб, а позже – другие граждане.

Речь идет о российской вакцине от коронавируса “Спутник V”, который разработали в исследовательском центре имени Гамалеи. В ближайшие недели будет готово более двух миллионов доз препарата.



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